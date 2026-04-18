今、【しまむら】パトで手に入れたい！“春っぽさ”抜群な「カラーアイテム」

季節が進み、装いを軽やかに切り替えたくなったら、カラーアイテムを取り入れてみるのが良いかも。春コーデには華やかで季節感を感じられるピンクがおすすめです。そこで今回は【しまむら】でゲットできる、春らしいピンクカラーのトップスをご紹介。気軽に旬な着こなしを楽しみたい人は、ぜひチェックしてみて。

さりげないピンクでコーデを春らしく格上げ

【しまむら】「テンジクシシュウT」\1,419（税込）

やさしいピンクカラーで、コーデにさりげない春らしさをプラスできるロンT。色味が強すぎないので気負わず取り入れやすいのが魅力です。胸元のロゴとバックプリントはレトロな雰囲気で、さりげないアクセントに。前後差のある丈なので1枚でもサマになりそう！

一点投入でコーデが映えるピンクT

【しまむら】「SAO＊CソデハートTH」\1,089（税込）

パッと目を引く鮮やかなピンクの無地Tシャツ。着るだけでコーデの主役になるので、コーデ組みに悩んだときやマンネリを感じた時にも重宝しそう。合わせるアイテムはモノトーンで抑えると、バランスよくまとまります。

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Writer：licca.M