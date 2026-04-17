銀座コージーコーナーとロッテの人気チョコレート「ガーナ」がコラボしたスイーツが、2026年4月24日（金）より登場♡今年で4年目を迎える人気企画に、新作も加わりさらに充実。濃厚なカカオの味わいと多彩な食感が楽しめる3品は、日常のご褒美はもちろん母の日ギフトにもぴったりです♪ 新登場スフレの軽やか食感 新たに仲間入りした「＜ガーナ＞チョコレート