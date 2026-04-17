こちらにありますアート作品「不思議の国のアリス」の物語が英語で綴られています。一見、絵のように見えますが、実は1枚の紙からできた「切り絵」なんです。非常に細かい英語の文字も全てつながっています。こうした繊細な作品を手掛けているのは、石川県輪島市に住む切り絵作家。その手一つで、さまざまな作品を生み出すその思いに迫ります。 その作品は、1枚の黒い紙から生み出されます。0.2ミリの細さで紡ぐ切り絵