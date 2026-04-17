撮ったその場でプリントが楽しめる富士フイルムのインスタントカメラ「チェキ」シリーズから、エントリーモデルとしてアナログインスタントカメラ「instax mini 13（インスタックス ミニ サーティーン）」が4月24日に発売となる。デザインと機能の両面を進化させ、初めてチェキを使う人でも直感的に楽しめる1台に仕上げている。●ファッション感覚で持ち歩ける、立体感のある新デザインinstax mini 13は、前身モデル「mini 12