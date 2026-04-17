〜 2026年「食料品メーカー」動向調査 〜肉・魚加工や菓子類などの「食品メーカー」4,994社の2025年の業績は、売上高24兆2,824億円（前年比3.4％増）、利益は8,806億円（同9.5％減）だった。コロナ禍以降の5年間で売上高は最高を記録した。ただ、利益はコスト上昇で減益の構図が鮮明となった。食品メーカーは、価格改定（値上げ）で売上高が伸びたが、物流の「2024年問題」や、人件費上昇、物価高などが利益を押し下げ、コスト