新生活も始まりそろそろ疲れが出やすい時期。そんなときこそ、おいしいごはんをしっかり食べてパワーチャージしたいところですよね。今回もあいかすみさん（@moaiskitchen）に教えていただいたのは、これから旬を迎えるトマトを使ったパスタ。トマトの消費にお困りの際も大活躍！簡単に作れるので、忙しいときにぴったりですよ。トマト缶不使用で濃厚トマトパスタこんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。今回