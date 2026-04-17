生トマトとWチーズでコク旨！「トマト丸ごとで作る濃厚トマトクリームパスタ」

新生活も始まりそろそろ疲れが出やすい時期。そんなときこそ、おいしいごはんをしっかり食べてパワーチャージしたいところですよね。今回もあいかすみさん（@moaiskitchen）に教えていただいたのは、これから旬を迎えるトマトを使ったパスタ。トマトの消費にお困りの際も大活躍！簡単に作れるので、忙しいときにぴったりですよ。

トマト缶不使用で濃厚トマトパスタ

こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。





今回は、これから夏にかけておいしさが増すをご紹介します。生トマトで作るとフレッシュであっさりしがちですが、じっくり加熱することで甘みを引き出し、さらにクリームチーズでコクをプラスしました。簡単でありながらとっても濃厚な味わいに仕上がるので、忙しい日でも作りやすい一皿。ぜひ慌ただしい新生活のお守りレシピとしても活用していただきたいです。

トマト丸ごとで作る濃厚トマトクリームパスタ

材料（2人分）

・スパゲッティ……2人分

・トマト……3個

・玉ねぎ……1/2個

・にんにく……2片

・ピザ用チーズ……適量

・クリームチーズ……大さじ3

・オリーブオイル……適量



【A】

・コンソメ……小さじ1

・塩……少々

・胡椒……少々

作り方

1. 玉ねぎはみじん切りにする。トマトはヘタ側を切り落とす。

2. フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、玉ねぎ・トマト・にんにくを入れて蓋をし、7分加熱する。

3. トマトの皮を取り除き、全体をつぶす。Aとチーズ類を加えて混ぜる。

4. 茹でたスパゲッティを加えて和える。

栄養ポイント

トマトに多く含まれるリコピンには、生活習慣病予防、美肌効果、血流改善等の嬉しい効果が期待できます。加熱することで吸収率が高まるのもポイント。



玉ねぎの甘みとチーズのコクを合わせることで、満足感のある一皿に仕上がります。

忙しい人にこそおすすめしたい働楽ごはん

今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？



ご紹介したのは「トマトを使った簡単パスタが知りたい」「市販ソースを使わず作りたい」「手間をかけずに濃厚な味を楽しみたい」という方にぴったりなレシピ。



トマトが余った日や、さっとパスタを作りたい日にもおすすめなので、覚えておいてもらえたらうれしいです。



それでは、また次の連載でお会いしましょう。