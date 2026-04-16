【4月17日発表予定2社】2411 ゲンダイエージェンシー（本決算）情報・通信業4929 アジュバンHD（本決算）化学 ※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。 発表翌日に分析結果がわかる「カブアカ決算速報」