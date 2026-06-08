デュッセルドルフに所属する日本代表MF田中聡のシャルケ移籍が決定的となったようだ。7日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が報じた。今年1月にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに加わった田中については、以前より同メディア等を通してシャルケからの関心が明るみに出ており、シャルケを率いるミロン・ムスリッチ監督がシーズン終盤に田中の視察に訪れたことも伝えられていた。今回の報道によると、移籍は間近に迫っ