現地６月８日、北中米ワールドカップのグループステージで日本代表と戦うオランダ代表が、アメリカで開催される国際親善試合でウズベキスタン代表と対戦する。この一戦に向けた記者会見に登壇したロナルド・クーマン監督は、３日のアルジェリア戦（０−１）に触れつつ、「満足いかなかった点については話し合い、それをトレーニングに落とし込んだ。日本戦に向けて、全員がさらにフィットネスを上げられるようにしなければなら