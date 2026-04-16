「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、電卓の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位グリーン購入法適合電卓 実務/簿記 ミニジャストタイプMW-12GT（カシオ）2位グリーン購入法適合電卓 実務/簿記 ジャストタイプJF-120GT（カシオ）3位カラフル電卓 デザイン ミニジャストタイプ ペールブルーMW-C20C-LB（カシオ）4位数学自然表示 スタンダード関数電卓fx-375ES A（カシオ）5位エルシーメイトEL