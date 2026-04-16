◇東都大学野球第2週第2日亜大11−2東洋大（2026年4月15日神宮）今秋ドラフト候補の亜大・川尻が先発し、5回を4安打無失点で今季初勝利を挙げた。最速158キロを誇る右腕は、この日も最速153キロの直球で押した。決意に満ちた4年の春に「投げている時は必死でした。結果的に初勝利になって良かった」と胸を張った。日米合わせ12球団以上のスカウトが集結。DeNAの八馬幹典アマスカウティンググループリーダーは「上位候