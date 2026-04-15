「新名神」橋を架ける工事を実施へNEXCO西日本は2026（令和8）年4月13日、新名神の未開通区間での工事に伴い、第二京阪と、これに並行する国道1号「京都南道路」で、5月から6月に夜間通行止めなどを実施すると発表しました。【地図・写真で見る】これが「第二京阪・国道1号」での交通規制の計画です交通規制は八幡京田辺JCT・ICの周辺で行われる予定で、期間は2026年5月25日（月）〜5月27日（水）、6月9日（火）〜6月13日（土