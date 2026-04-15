【わになるワニ】 4月24日 発売予定 価格：1回300円 キタンクラブは、カプセルトイ「わになるワニ」を4月24日より発売する。価格は1回300円。 本商品は集めて楽しい、つないで遊べるワニのミニチュアフィギュア。手をつないで並べると、ぐるっと輪になるユニークな仕様でむちむちとしたフォルムと、どこかシュールで愛らしい表情が、魅力的に造形されている。