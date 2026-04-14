芸能界を一時去った後、絶望のどん底にいたルビー・モレノさん。そこから這い上がり、辿り着いた先に待っていたのは、かつてのきらびやかなスポットライトとは対極にある世界でした。ジェットコースターのような人生を歩んできた彼女が、「今が人生で一番幸せ」と語る、その等身大の日常とは。 【画像】身バレ恐れた名女優がバイトでパンを焼く朝6時。過去のレッテル剥がした「名もなき今」の幸せ（写真8枚）