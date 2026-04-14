駐日イスラエル大使のギラッド・コーヘン氏が2026年4月14日にXで、報道番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）内でのコメンテーター・玉川徹氏による米・トランプ大統領の娘の夫・ジャレッド・クシュナー氏をめぐる発言を「懸念すべき」とし、「テレビ朝日に正式な書簡を送りました」と公表した。クシュナー氏の協議参加「彼の宗教とは無関係です」玉川氏は10日放送の同番組で、米国とイランの協議にクシュナー氏が出席