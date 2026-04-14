話題のドーナツショップから、日本限定の特別な味が帰ってくる♡ランディーズドーナツより、1周年を記念した期間限定ドーナツが登場します。見た目のインパクトも抜群な巨大サイズや、ポップなカラーが魅力の2種類。今しか味わえない特別なドーナツをチェックしてみてください♪ 大人気いちごドーナツが復活♡ 「ストロベリーチョコレートテキサス」は