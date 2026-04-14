ランディーズドーナツの日本限定新作♡巨大いちご＆ブルードーナツ登場

話題のドーナツショップから、日本限定の特別な味が帰ってくる♡ランディーズドーナツより、1周年を記念した期間限定ドーナツが登場します。見た目のインパクトも抜群な巨大サイズや、ポップなカラーが魅力の2種類。今しか味わえない特別なドーナツをチェックしてみてください♪

大人気いちごドーナツが復活♡

「ストロベリーチョコレートテキサス」は580円（税込）。直径約16cmのビッグサイズで、定番ドーナツの約1.5倍というインパクトが特徴です。

甘酸っぱいストロベリーチョコレートにフリーズドライいちごをたっぷりトッピングし、見た目も味わいも華やか。販売期間は2026年4月23日（木）～5月下旬予定です。

HillValleyとVANILLABEANSの初コラボ♡カカオ香るポップコーン登場

LAをイメージした爽やかドーナツ

「LAブルーカスタードクリーム レイズド」は580円（税込）。鮮やかなブルーのアイシングに「LA」の文字をあしらった、ポップなデザインが目を引きます。

中にはなめらかなカスタードクリームがたっぷり入り、優しい甘さが楽しめる一品。販売期間は2026年5月11日（月）～5月17日（日）と短期間の限定商品です。

話題の人気ドーナツ店

ランディーズドーナツはロサンゼルス発の人気店で、日本でも渋谷代官山をはじめ新宿・有楽町などに店舗を展開。

常時40種類以上のドーナツが並ぶ圧巻のショーケースも魅力で、フォトジェニックなスポットとしても注目されています。今回の限定商品も、全店舗で販売されます。

今だけの特別な味を楽しんで

ランディーズドーナツの日本限定メニューは、見た目の可愛さと満足感のある味わいが魅力♡1周年記念の特別なラインナップは、この時期だけの楽しみです。

お出かけのご褒美や写真映えスイーツとして、ぜひチェックしてみてください♪