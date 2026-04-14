外出をして、乾燥した空気に触れると、目やくちびるがあっという間にカサカサになってしまう季節――。バッグの中にしまった目薬やリップクリームを探すのだけれど、なかなか見つからなくて、ヤキモキしたことってありませんか？ そんな時、気になったのが、カラビナでバッグやストラップに取り付けできる無印良品の「ナイロンメッシュ コンパクトポーチ」。実は目薬やイヤホン、小銭などよく使う小物を持ち運ぶ時に便利な優れも