使い方が謎…スルーしていた「無印良品590円ポーチ」→買ってみたら便利すぎて衝撃を受けたワケ
外出をして、乾燥した空気に触れると、目やくちびるがあっという間にカサカサになってしまう季節――。バッグの中にしまった目薬やリップクリームを探すのだけれど、なかなか見つからなくて、ヤキモキしたことってありませんか？ そんな時、気になったのが、カラビナでバッグやストラップに取り付けできる無印良品の「ナイロンメッシュ コンパクトポーチ」。実は目薬やイヤホン、小銭などよく使う小物を持ち運ぶ時に便利な優れものだったんです。
◆目薬やイヤホン、小銭…外出先でよく使う小物類の持ち運びに便利
無印良品のポーチや巾着が並ぶコーナーでよく見かけていた「ナイロンメッシュ コンパクトポーチ」。正直に言うと、この手のひらサイズの四角いポーチをどうやって使うのが正解なのかわからず、スルーしていました。
そんな時、たまたま見かけたのが無印良品・公式Instagramの投稿。リップクリームや薬、イヤホン、自転車の鍵などをポンポンと収納していて、ハリのあるメッシュ素材が使われた立体的なケースのために、型崩れもしにくく、いろいろなものを入れられるみたいです！
「ナイロンメッシュ コンパクトポーチ」590円/税込
カラー：グレー
外寸（約）：7×6cm
仕様・混率：ナイロン100％
重量・梱包材含む：約20g
◆バッグやストラップになじみやすい4色展開
「ナイロンメッシュ コンパクトポーチ」は、黒とカーキ、ブルー、それとグレーの4色展開。どのカラーもオーソドックスで、バッグやストラップに付けても自然になじみます。
筆者が購入したグレーは、メッシュ素材ということもあって、色の存在感が強すぎないライトグレー寄りに見えるところが逆にちょうどいいです。
形は、ほぼ正方形。7×6cmの手のひらサイズで、コロンとした立体感のあるシェイプがかわいいですよね。ナイロン100％のメッシュ生地は、パリッとハリのある手触りです。
バッグやストラップに取り付けるカラビナは、縦長のオーバル型。
開口幅が広いから、付け外しがラク。
◆次は、気になる容量をチェック！
ファスナーを開けると、左右にパカッとフルオープン！
「ナイロンメッシュ コンパクトポーチ」は、ファスナーを開けると左右に180度パカッと開きます。
ポーチ本体は大きくないけれど、フルオープンタイプだから、ものの出し入れがしやすいんですね！
では、中に小物類を入れていきます。
◆行方不明になりがちな小物もこれで一発で見つけられちゃう！
まずは、外出先でパパッと使いたい目薬と鏡。
使用頻度が高いものって、バッグやポーチの中で行方不明になりがちなんですよね。
そこで役立つのが、カラビナ付きで付け外しが簡単な「ナイロンメッシュ コンパクトポーチ」。迷子になりがちな小物を収納して、持ち運ぶ時にとっても便利！
取り出す時・しまう時もバッグの外でサクッと済んじゃう。急いでいる時や人がたくさんいるような場所では、バッグの中をごそごそしにくいこともあるので、これは助かる。
お気に入りのバッグチャームと合わせると、より自然になじみます。
◆使い方色々でこれは万能だ…
ほかにも、小腹を満たす一口サイズのチョコレートや飴。
絡まりがちな有線イヤホンも、すっきり収納！
先日の旅行では、小銭入れとして使ってみました。歩くとチャリンチャリン音が鳴るけれど、電子マネーが使えない店舗での食べ歩きや、寺社への参拝時ではすぐに小銭を取り出すことができて、大活躍！
◆型崩れしにくくて安っぽくない
小さいバッグを使う日は、小物類をバッグの外に分散させて持ち運べば窮屈さを感じにくくなります。約20gと軽量だから、それほど負担にはなりません。
メッシュで中身が見やすいし、ギュッと押さなければ型崩れもしにくくて安見えしないところも気に入っています。
注意点を挙げるとしたら、万が一落としてしまった時のことを考えて、貴重品は入れない……くらいでしょうか。気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
無印良品のポーチや巾着が並ぶコーナーでよく見かけていた「ナイロンメッシュ コンパクトポーチ」。正直に言うと、この手のひらサイズの四角いポーチをどうやって使うのが正解なのかわからず、スルーしていました。
そんな時、たまたま見かけたのが無印良品・公式Instagramの投稿。リップクリームや薬、イヤホン、自転車の鍵などをポンポンと収納していて、ハリのあるメッシュ素材が使われた立体的なケースのために、型崩れもしにくく、いろいろなものを入れられるみたいです！
「ナイロンメッシュ コンパクトポーチ」590円/税込
カラー：グレー
外寸（約）：7×6cm
仕様・混率：ナイロン100％
重量・梱包材含む：約20g
◆バッグやストラップになじみやすい4色展開
「ナイロンメッシュ コンパクトポーチ」は、黒とカーキ、ブルー、それとグレーの4色展開。どのカラーもオーソドックスで、バッグやストラップに付けても自然になじみます。
筆者が購入したグレーは、メッシュ素材ということもあって、色の存在感が強すぎないライトグレー寄りに見えるところが逆にちょうどいいです。
形は、ほぼ正方形。7×6cmの手のひらサイズで、コロンとした立体感のあるシェイプがかわいいですよね。ナイロン100％のメッシュ生地は、パリッとハリのある手触りです。
バッグやストラップに取り付けるカラビナは、縦長のオーバル型。
開口幅が広いから、付け外しがラク。
◆次は、気になる容量をチェック！
ファスナーを開けると、左右にパカッとフルオープン！
「ナイロンメッシュ コンパクトポーチ」は、ファスナーを開けると左右に180度パカッと開きます。
ポーチ本体は大きくないけれど、フルオープンタイプだから、ものの出し入れがしやすいんですね！
では、中に小物類を入れていきます。
◆行方不明になりがちな小物もこれで一発で見つけられちゃう！
まずは、外出先でパパッと使いたい目薬と鏡。
使用頻度が高いものって、バッグやポーチの中で行方不明になりがちなんですよね。
そこで役立つのが、カラビナ付きで付け外しが簡単な「ナイロンメッシュ コンパクトポーチ」。迷子になりがちな小物を収納して、持ち運ぶ時にとっても便利！
取り出す時・しまう時もバッグの外でサクッと済んじゃう。急いでいる時や人がたくさんいるような場所では、バッグの中をごそごそしにくいこともあるので、これは助かる。
お気に入りのバッグチャームと合わせると、より自然になじみます。
◆使い方色々でこれは万能だ…
ほかにも、小腹を満たす一口サイズのチョコレートや飴。
絡まりがちな有線イヤホンも、すっきり収納！
先日の旅行では、小銭入れとして使ってみました。歩くとチャリンチャリン音が鳴るけれど、電子マネーが使えない店舗での食べ歩きや、寺社への参拝時ではすぐに小銭を取り出すことができて、大活躍！
◆型崩れしにくくて安っぽくない
小さいバッグを使う日は、小物類をバッグの外に分散させて持ち運べば窮屈さを感じにくくなります。約20gと軽量だから、それほど負担にはなりません。
メッシュで中身が見やすいし、ギュッと押さなければ型崩れもしにくくて安見えしないところも気に入っています。
注意点を挙げるとしたら、万が一落としてしまった時のことを考えて、貴重品は入れない……くらいでしょうか。気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi