日本人唯一のF1ドライバー角田”ラブラブ”手つなぎショットで業界騒然…渦中の相手はわらべ倉沢淳美の「美人娘」

ガレージ前で手を繋いでいた

F1ファンの間で、にわかに話題になっている「恋の噂」がある。

その中心人物がF1ドライバーの角田裕毅（25歳）。日本人史上最年少の20歳でF1デビューを果たし、日本人として最多出走記録を更新している世界的選手だ。

現在は、トップチームの一角である「レッドブル」でリザーブドライバーを務める。3月27〜29日に鈴鹿サーキットで行われた日本GPにも姿を見せて、ファンを喜ばせた。と同時に、こんな目撃情報が飛び交った。

「チームのガレージ前で、角田が女の子と仲睦まじく手を繋いでいたのです。すぐさま『この子は誰なんだ!?』とファンたちは騒然としました」（モータースポーツ関係者）

相手の女性の正体は…

その女性の名はケイナ（27歳）。4月からNHKワールド JAPANの音楽番組でMCも務めるタレントだが、母親は歌手としても有名だ。

「ケイナは『めだかの兄妹』（'82年）の大ヒットで知られる女性3人組『わらべ』の元メンバー・倉沢淳美（58歳）の長女です」（スポーツ紙記者）

'82年に『欽どこ』でデビュー。'95年にオーストラリア人と結婚した倉沢は、3人の子宝に恵まれてドバイに移住。長女のケイナは'23年より日本で芸能活動を始めていた。

「2人はインスタグラム上で相互リアクションを取ったり、ケイナが角田の住むミラノへ旅行する写真を上げたりと『匂わせ』が多かった。日本GPはその『答え合わせ』となりました」（同前）

ケイナの事務所に問い合わせたところ、「6〜7年前からグループでよく遊んでいたようです。プライベートに関してはケイナ本人に任せています」と回答が届いた。

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「週刊現代」2026年4月27日号より

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