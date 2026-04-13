メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、4月17日（金）から、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』とコラボレーションした「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」を、一部店舗や公式オンラインストアなどで発売する。【写真】それぞれの“個性”を再現！爆豪勝己モデルや轟焦凍モデルも■メガネケース＆メガネ拭きが付属今回発売される「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」は、緑谷出久、爆豪勝己、飯田天哉、轟焦凍、相澤消太の5人を