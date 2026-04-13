『ヒロアカ』×「Zoff」がコラボ！ 緑谷たちのコスチューム＆個性を再現したアイウェア登場
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、4月17日（金）から、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』とコラボレーションした「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」を、一部店舗や公式オンラインストアなどで発売する。
【写真】それぞれの“個性”を再現！ 爆豪勝己モデルや轟焦凍モデルも
■メガネケース＆メガネ拭きが付属
今回発売される「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」は、緑谷出久、爆豪勝己、飯田天哉、轟焦凍、相澤消太の5人をモチーフに、ヒーローたちのコスチュームや“個性”をアイウェアに落とし込んだコレクション。
緑谷出久モデルは、“個性”ワン・フォー・オール発動時の緑の閃光をテンプルにデザイン。加えて、フロントのヨロイ部分にデクのそばかすを模したワンポイント、バチ先にデクの靴をイメージしたカラーがそれぞれ施されている。
また、コスチュームの籠手と首元のパーツをテンプルにメタルで再現した爆豪勝己モデルや、左右のモダンに半冷半燃を表すモチーフをあしらった轟焦凍モデルなどが登場。いずれも、専用メガネケース＆メガネ拭きが付属する。
さらに、WEB限定グッズとして「トレーディングメガネ拭き」と「描き下ろし2連アクリルキーホルダー」が展開されるほか、公式オンラインストアで対象アイテムを購入した人は数量限定の「WEB購入特典ステッカー」が商品1点につき1枚もらえる。
【写真】それぞれの“個性”を再現！ 爆豪勝己モデルや轟焦凍モデルも
■メガネケース＆メガネ拭きが付属
今回発売される「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」は、緑谷出久、爆豪勝己、飯田天哉、轟焦凍、相澤消太の5人をモチーフに、ヒーローたちのコスチュームや“個性”をアイウェアに落とし込んだコレクション。
また、コスチュームの籠手と首元のパーツをテンプルにメタルで再現した爆豪勝己モデルや、左右のモダンに半冷半燃を表すモチーフをあしらった轟焦凍モデルなどが登場。いずれも、専用メガネケース＆メガネ拭きが付属する。
さらに、WEB限定グッズとして「トレーディングメガネ拭き」と「描き下ろし2連アクリルキーホルダー」が展開されるほか、公式オンラインストアで対象アイテムを購入した人は数量限定の「WEB購入特典ステッカー」が商品1点につき1枚もらえる。