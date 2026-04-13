能登半島地震で液状化の被害が大きかった高岡市吉久地区で、被害防止に向けた「地下水位低下工法」を試験的に行うための工事が、高岡市内では初めてきょう始まりました。吉久では「地下水位低下工法」を試験的に行うため、穴を掘る工事が始まりました。穴の中に地下水を集める集排水管を設置します。現場周辺では、１メートルの深さにある地下水位を３メートルにまで下げることを目標にしています。穴の周辺３４か所に