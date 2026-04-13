【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERが、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲「Stick With You」のMVを公開した。 ■5人のメンバーがひとりの人物を分担して演技 「Stick With You」のMVは、恋人が去ることを恐れる男性の心理を中心に展開し、家を出た恋人を不安げな眼差しで追いかける5人のメンバーの姿が緊張感を与える。彼らの視線の先で