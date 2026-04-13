駅やオフィス街などで、新社会人たちの姿がまぶしく見える今日この頃。「いつまでも学生気分」は批判的な意味で使われる言葉だが、学生のように新鮮な気持ちを失わないことこそ難しいとは、先輩諸氏ならよくお分かりだろう。映画解説者の稲森浩介さんがセレクトした5本で、当時の情熱やほろ苦さを再体験してみてはいかがだろうか。＊＊＊【写真】綾瀬はるか、加山雄三…誰もが輝いて見える「新社会人の映画」就職してあきらめ