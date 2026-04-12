長距離移動や慣れないルートを走る場面ではレーダー探知機があると安心。最近の傾向は、レーザー式オービスや移動式取締機への対応、警報の分かりやすさ、画面の見やすさが重視されている。 今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているレーダー探知機TOP10を紹介する。 ※本記事は2026年2月の販売データを