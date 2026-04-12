長距離移動や慣れないルートを走る場面ではレーダー探知機があると安心。最近の傾向は、レーザー式オービスや移動式取締機への対応、警報の分かりやすさ、画面の見やすさが重視されている。

今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているレーダー探知機TOP10を紹介する。

※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 レーダー探知機 ランキング 1位

オートバックス 1位 ユピテル YK-2100

高精度GPSに加え、最新の取締機への対応力も備えた人気モデル。

ユピテル公式では、YK-2100は無線LAN搭載型ワンボディタイプとして展開されており、JMA-520、JMA-401、MSSS、LSMなどへの対応が訴求されている。

（製品詳細はこちら）

イエローハット 1位 セルスター AR-925AW

セルスターの上位人気モデル。

セルスター公式では、AR-925AWはJMA520/401やMSSS受信対応、ゼンリン地図搭載、GPSデータ更新無料などが特長として案内されている。

（製品詳細はこちら）

売れ筋 レーダー探知機 ランキング 2位

オートバックス 2位 セルスター AR-925AW

イエローハット1位と同モデル。

店舗をまたいで上位に入っており、探知性能と使い勝手の両面で支持されていることが分かる。

（製品詳細はこちら）

イエローハット 2位 セルスター AR-225A

必要な機能をしっかり備えたミドルクラスの人気モデル。

セルスター公式の製品一覧でもAR-225Aは現行ラインアップとして掲載されており、日常使いに取り入れやすい一台だ。

（製品詳細はこちら）

売れ筋 レーダー探知機 ランキング 3位

オートバックス 3位 ユピテル YK-110

コンパクトで導入しやすいユピテルの人気モデル。

ユピテル公式では、YK-110はワンボディタイプとして、JMA-600、JMA-520、JMA-401、MSSS、LSMなどへの対応が案内されている。

（製品詳細はこちら）

イエローハット 3位 ユピテル YK-2100

オートバックス1位と同モデル。

店舗を問わず上位にランクインしており、ユピテルの定番機としての強さが見て取れる。

（製品詳細はこちら）

オートバックス 4位～10位

4位：ユピテル YK-3100

5位：BLITZ TL316RW

6位：BLITZ TL406RW

7位：セルスター AR-125A

8位：セルスター AR-225A

9位：BLITZ TL245R

10位：BLITZ TL246R

イエローハット 4位～10位

4位：セルスター AR-125A

5位：ユピテル YK-3100

6位：ユピテル YK-100

7位：セルスター AR-37LC

8位：セルスター AR-824AW

9位：ユピテル YK-3000

10位：セルスター AR-33

まとめ

2026年2月のレーダー探知機ランキングでは、ユピテルとセルスターが上位を占める結果となった。

とくに ユピテル YK-2100 と セルスター AR-925AW は両店舗で上位に入っており、定番モデルとしての強さが際立っている。ユピテル公式ではYK-2100が無線LAN搭載型ワンボディタイプ、セルスター公式ではAR-925AWがMSSS受信対応・GPS更新無料モデルとして案内されている。

また、オートバックスではBLITZのレーザー対応モデルが複数ランクインしており、最新の取締機への対応力を重視するユーザーが増えていることもうかがえる。