【カー用品店】売れているレーダー探知機TOP10｜迷ったら“探知性能で選ばれているモデル”をチェック！【2026年2月版】
長距離移動や慣れないルートを走る場面ではレーダー探知機があると安心。最近の傾向は、レーザー式オービスや移動式取締機への対応、警報の分かりやすさ、画面の見やすさが重視されている。
今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているレーダー探知機TOP10を紹介する。
※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。
売れ筋 レーダー探知機 ランキング 1位
オートバックス 1位 ユピテル YK-2100
高精度GPSに加え、最新の取締機への対応力も備えた人気モデル。
ユピテル公式では、YK-2100は無線LAN搭載型ワンボディタイプとして展開されており、JMA-520、JMA-401、MSSS、LSMなどへの対応が訴求されている。
（製品詳細はこちら）
イエローハット 1位 セルスター AR-925AW
セルスターの上位人気モデル。
セルスター公式では、AR-925AWはJMA520/401やMSSS受信対応、ゼンリン地図搭載、GPSデータ更新無料などが特長として案内されている。
（製品詳細はこちら）
売れ筋 レーダー探知機 ランキング 2位
オートバックス 2位 セルスター AR-925AW
イエローハット1位と同モデル。
店舗をまたいで上位に入っており、探知性能と使い勝手の両面で支持されていることが分かる。
（製品詳細はこちら）
イエローハット 2位 セルスター AR-225A
必要な機能をしっかり備えたミドルクラスの人気モデル。
セルスター公式の製品一覧でもAR-225Aは現行ラインアップとして掲載されており、日常使いに取り入れやすい一台だ。
（製品詳細はこちら）
売れ筋 レーダー探知機 ランキング 3位
オートバックス 3位 ユピテル YK-110
コンパクトで導入しやすいユピテルの人気モデル。
ユピテル公式では、YK-110はワンボディタイプとして、JMA-600、JMA-520、JMA-401、MSSS、LSMなどへの対応が案内されている。
（製品詳細はこちら）
イエローハット 3位 ユピテル YK-2100
オートバックス1位と同モデル。
店舗を問わず上位にランクインしており、ユピテルの定番機としての強さが見て取れる。
（製品詳細はこちら）
オートバックス 4位～10位
4位：ユピテル YK-3100
5位：BLITZ TL316RW
6位：BLITZ TL406RW
7位：セルスター AR-125A
8位：セルスター AR-225A
9位：BLITZ TL245R
10位：BLITZ TL246R
イエローハット 4位～10位
4位：セルスター AR-125A
5位：ユピテル YK-3100
6位：ユピテル YK-100
7位：セルスター AR-37LC
8位：セルスター AR-824AW
9位：ユピテル YK-3000
10位：セルスター AR-33
まとめ
2026年2月のレーダー探知機ランキングでは、ユピテルとセルスターが上位を占める結果となった。
とくに ユピテル YK-2100 と セルスター AR-925AW は両店舗で上位に入っており、定番モデルとしての強さが際立っている。ユピテル公式ではYK-2100が無線LAN搭載型ワンボディタイプ、セルスター公式ではAR-925AWがMSSS受信対応・GPS更新無料モデルとして案内されている。
また、オートバックスではBLITZのレーザー対応モデルが複数ランクインしており、最新の取締機への対応力を重視するユーザーが増えていることもうかがえる。