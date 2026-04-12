スーパーで購入した食材を冷蔵庫の冷蔵室とチルドルームのどちらで保存すべきか迷った経験はありませんか。チルドルームで保存するのに適した食材、保存に適さない食材について、生活家電などの開発、製造、販売を手掛ける東芝ライフスタイル（川崎市幸区）が公式サイトで紹介しています。【豆知識】「えっ…納豆はOK？」これが「チルドルーム」での保存に向く食材、向かない食材の違いです！同社は「『違いが分からなくて、