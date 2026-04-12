スーパーで購入した食材を冷蔵庫の冷蔵室とチルドルームのどちらで保存すべきか迷った経験はありませんか。チルドルームで保存するのに適した食材、保存に適さない食材について、生活家電などの開発、製造、販売を手掛ける東芝ライフスタイル（川崎市幸区）が公式サイトで紹介しています。

【豆知識】「えっ…納豆はOK？」 これが「チルドルーム」での保存に向く食材、向かない食材の違いです！

同社は「『違いが分からなくて、なんとなく使い分けている』というお声も多いのが、冷蔵室とチルドルームです」と説明。「約2〜5度の冷蔵室に対し、チルドルームの温度は約0度〜3度と低く保たれているので、肉や魚などの生ものの保存に最適」と紹介し、次の食材をチルドルームで保存するようすすめています。

・乳製品

チーズ、バター、生クリームなど。

・発酵食品

みそ、納豆、漬物など。発酵の進行が抑えられ、風味の変化を防ぐ。

・加工肉

ハム、ソーセージなど。

・練製品

かまぼこ、ちくわなど。

なお、「反対にチルドルームを避けたいのは、ヨーグルト、豆腐、こんにゃくなど水分が多いもの。チルドルームに入れると凍ってしまう場合があります」と紹介。冷蔵室とチルドルームを効果的に使い分けてみてはいかがでしょうか。