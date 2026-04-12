この春から保育園を利用するようになった人は多いと思います。私は現在、保育園で週1〜2回働いていますが、朝、園で次のような光景をよく見掛けます。【要注意】「えっ…ついやりがち」これが保育園の送迎時、親がやってはいけない“NG行為”です！親「よろしくお願いいたします」保育士「はい、お預かりします」何だか手荷物を預けるような会話です。わが子は保育園の玄関でもギャン泣きし、親は後ろ髪を引かれながら会社に