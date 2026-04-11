1話数分、1season＝1時間程度で気軽に視聴できると近年人気が高まっているショートドラマ。その中でも今、世界的な注目を集めている作品がある。女性同士の切ないオフィスラブを描いた韓国発のYouTubeドラマ「ON＆OFF」。シリーズ累計770万再生を突破したWebドラマはなぜ異例のヒットを果たしたのか──。制作会社「Sukfilm」に話を聞いた。(前後編の前編） 【画像多数】『ON＆OFF』の神シーン、監督も直撃 韓