【3COINS（スリーコインズ）】で、2026年3月23日より販売がスタートしたのは、完成までの過程も楽しめるハンドメイドキットです。パーツや接着剤もセットになっていて、キット1つで可愛い小物が完成するところが魅力。説明書も付属しているので、初心者さんも安心できそう。ハンドメイドに挑戦してみたいけれど、いまいち勇気が出ない……そんな人にもおすすめです。1人で過ごす時間を楽しくしたい人も、ぜひ3CO