か、か、かんわいいぃぃぃ♡【3COINS】一人時間が楽しくなりそう！「新商品」をチェック

【3COINS（スリーコインズ）】で、2026年3月23日より販売がスタートしたのは、完成までの過程も楽しめるハンドメイドキットです。パーツや接着剤もセットになっていて、キット1つで可愛い小物が完成するところが魅力。説明書も付属しているので、初心者さんも安心できそう。ハンドメイドに挑戦してみたいけれど、いまいち勇気が出ない……そんな人にもおすすめです。1人で過ごす時間を楽しくしたい人も、ぜひ3COINSをチェックしてみてください。

意外と簡単！？ ふわふわキーホルダー

裁縫、編み物、アクセサリー作りなど、知識がないと難しいかなと躊躇している人は、「モールドールセット」から始めてみませんか。柔らかな質感のモールと、目と鼻のパーツ、リボン、サングラス、チェーンなどがセットになっていて、くまのキーホルダーを自分で作ることができます。モールをねじって形を作り、パーツを接着剤でくっつけるだけなのでとても簡単に作れそう。ピンクとブルーの2色展開で、\330（税込）なので、ぜひ試してみてください。

黙々と作業したい人にぴったり！

「コツコツとした作業が好き！」という人は、「パンチニードルセット」にハマる予感。布、毛糸、刺繍枠、パンチニードル、毛糸通しがセットになっていて、このキットを買えばすぐに始めることができます。公式サイトによると、「作り方の解説動画もあるので、初めてでも安心して作成できます」とのこと。作り方を確認したら、その後はひとりで黙々と作業したい人にぴったりです。完成後は、アートとして飾れるところも嬉しいポイント。デザインは、フラワーとバタフライの2種類で、\880（税込）。1人時間を特別な時間に変えたい人は、ぜひ試してみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A