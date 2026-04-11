気温差が激しい今の時期は、軽めのアウターがあると便利。春らしさも取り入れるなら、デニムジャケットがおすすめです。コートよりカジュアルに着られてパーカーよりラフさが控えめなので、大人のカジュアルコーデでも活躍してくれます。今回は【GU（ジーユー）】でゲットできる2,000円台のジャケットに注目しました。 すっきり着られるタック入りデニムジャケット 【GU】「