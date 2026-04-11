コートよりパーカーより断然こっち！【GU】春っぽさ満点♡「デニムジャケット」

気温差が激しい今の時期は、軽めのアウターがあると便利。春らしさも取り入れるなら、デニムジャケットがおすすめです。コートよりカジュアルに着られてパーカーよりラフさが控えめなので、大人のカジュアルコーデでも活躍してくれます。今回は【GU（ジーユー）】でゲットできる2,000円台のジャケットに注目しました。

すっきり着られるタック入りデニムジャケット

【GU】「デニムジャケット」\2,990（税込）

爽やかなデニム素材のジャケットは、羽織るだけでコーデが春めきそう。後ろにタックを入れることで、立体感を演出。丸みのあるフォルムが女性らしさを感じさせます。バレルジーンズと合わせてトレンドのデニムオンデニムスタイルに仕上げるほか、甘めのワンピース合わせでも可愛い予感。

チュール × デニムで甘辛のコントラストを

フェミニンなチュールトップスも、デニムジャケットを羽織れば程よくカジュアルダウン。ダークブラウンのパンツを合わせれば、甘さを抑えることができそうです。足元はバレエシューズですっきり見せるほか、サンダルで肌見せをして抜け感をプラスするのも◎

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writer：Emika.M