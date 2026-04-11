『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。今回は女優・高田里穂（たかだ・りほ）さんよる後編。高田さんは2002年、デビュー。2009年以降は女優としても活動するようになり、2010年『仮面ライダーオーズ』のヒロイン・泉比奈役を演じて、一躍ブレイクを果たす。グラビアデビューは2009年発売のファースト写真集『きらき