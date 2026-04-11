北米と日本で大ヒットを記録した「もののけ姫」の4Kデジタルリマスター版が、自宅でも楽しめる4K UHDとブルーレイのセットとなって、6月24日に発売されます。

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宮崎駿監督作品「もののけ姫」は、人間ともののけの戦いの中で出会った青年アシタカと少女サンをめぐる物語。

1997年に製作された本作は、2025年3月に4Kデジタルリマスター版が北米で公開されました。同年10月には日本国内のIMAXシアターで公開され、いずれも大ヒットを記録しています。

高精細な映像とクリアな音響により、森の緑やキャラクターの表情など細部まで徹底追求された4Kデジタルリマスター版。迫力のアクションシーンはかつてない没入感を生み出し、物語の中に入り込んだかのような感動を体感することができます。

さらに映像特典として、アシタカ役の松田洋治さん、サン役の石田ゆり子さん、そして鈴木敏夫プロデューサーによる舞台挨拶の映像も収録されています。

スタジオジブリの長編作品としては「君たちはどう生きるか」に続いての4K UHD化。新たなマスターで制作されたブルーレイとの2枚組仕様となっています。発売は6月24日、価格は1万1800円（税込）です。

(c) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041101.html