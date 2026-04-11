■OpenAIは撤退、Googleは開放へ動画生成AI勢力図に変化 2026年3月24日、OpenAIは動画生成AI「Sora」の提供終了を発表した。OpenAIは提供終了の理由をコーディングツールや企業向けサービスへの集中と説明しており、3年間・10億ドル規模と伝えられていたディズニーとの提携計画も、契約未成立のまま白紙になった。また、SoraチームはXに「Soraに別れを告げる」と投稿したが、ロイターに