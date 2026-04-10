2026年4月7日、「クレヨンしんちゃん」の実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」のシーズン2 第1話が公開され、中国のSNS・小紅書（RED）で話題になっている。「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」は、日本の麦茶ブランド「やかんの麦茶」が国民的人気アニメ「クレヨンしんちゃん」とタッグを組んだ同アニメ初の実写化ショートムービー。昨年公開されたシーズン1（全7話