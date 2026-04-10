障害のある人がアートで経済的自立を目指す就労支援事業所の作品展が熊本市で開かれています。 熊本市中央区の長崎書店ギャラリーには菊池市泗水町の障害者支援施設「サニーサイド」の利用者が描いた絵画24点が展示されています。サニーサイドは県内で唯一、就労支援として利用者が描いた絵画を正規の美術教育を受けていない人が生み出す「生の芸術」、アール・ブリュットとしてレンタルする事