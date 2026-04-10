鎌田大地がフィオレンティーナ戦で快勝に貢献

イングランド1部のクリスタル・パレスは現地時間4月9日、UEFAカンファレンスリーグ準々決勝第1戦でフィオレンティーナと対戦し、3-0で快勝した。

先発出場した日本代表MF鎌田大地は1アシストを含む2得点に絡む活躍を見せ、チームの勝利に大きく貢献した。

鎌田は1-0で迎えた前半31分、ペナルティーエリア内へ浮き球のパスを供給しチャンスを演出。この流れからチームの2点目が生まれた。さらに後半アディショナルタイム1分には、右サイドからゴール前へ正確なクロスを送り、FWイスマイラ・サールのヘディングシュートをアシスト。ホームでの3点リードという大きなアドバンテージ獲得の立役者となった。

SNS上では「流石王様」「2点目のパスとんでもなさすぎる」「もはや和製ピルロ」「魔法の右足」「素晴らしいクロス」「日本のボランチやばいわ」「やーばすぎ」「すごいなぁ」「鎌田エグすぎる」「いや鎌田えぐい」「鎌田バケモンやんけ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）