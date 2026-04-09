胸ポケットからスっと“銀色のアレ”を取り出し、おもむろにグイッと飲み干す…。そんな海外映画のワンシーンに憧れたことってありませんか？ マカロニウエスタンやギャング映画などでお馴染みの、ハードボイルドな雰囲気を引き立てるアルコール飲料を入れる小型ボトル、スキットル。意外と日本だと見かけない？ と思いきや、実はアウトドアアイテムとしては定番品なんです。そもそもスキットルはヨーロッパ生まれ。水代わりにアル