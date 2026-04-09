小嶋陽菜さんが手がけるheart relationは4月24日、ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」の新アイテム「Everyday Essential Minimizer Bra」を、ROSIER公式オンラインストアにて予約販売します。■美しさは、引き算でできている。グラマーさんのためのミニマイザーブラ同商品は、独自のミニマイズ構造により、女性ならではの丸みは保ちながら、すっきりとしたバストラインを叶えるミニマイザーブラとなっています。カップ