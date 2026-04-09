美しさは、引き算でできている。小嶋陽菜プロデュース「ROSIER by Her lip to」からバストを小さく見せる「ミニマイザーブラ」登場

小嶋陽菜さんが手がけるheart relationは4月24日、ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」の新アイテム「Everyday Essential Minimizer Bra」を、ROSIER公式オンラインストアにて予約販売します。

■美しさは、引き算でできている。グラマーさんのためのミニマイザーブラ

同商品は、独自のミニマイズ構造により、女性ならではの丸みは保ちながら、すっきりとしたバストラインを叶えるミニマイザーブラとなっています。

カップの両サイドに施したサポートパネルと、中心に配した伸縮性のないマーキゼット素材によるトライアングルパーツで、バストの高さを上に逃がし、横広がりを抑えます。

さらに、圧迫感を抑える優しい設計で長時間の着用でもストレスフリーな心地よさを実現しました。

エレガントなデザインにこだわり、カシュクール風に重ねたチュールと浮かび上がるローズレースを取り入れています。

サイズ展開は、E70〜G80。カラーは2色から選べます。

4月22日には、同商品の試着や予約・購入ができる完全予約制のフィッティングイベントを開催予定です。

5月16日の11時より、House of Hermeと有楽町マルイ店にて一般発売します。

■商品概要

商品名：Everyday Essential Minimizer Bra

価格：5,800円

カラー：nude rose、black

サイズ展開：E70、E75、E80、F70、F75、F80、G70、G75

URL：https://herlipto.jp/blogs/her-edits/rosier-everyday-essential-minimizer-bra

（フォルサ）