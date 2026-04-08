月1リレー美容連載「美容の坂道のぼり隊」。今回は櫻坂46の守屋麗奈さんに今春登場した桜の香りを試してもらいました。同じ桜のフレグランスでも、フローラル系でフェミニンだったり、ウッディで落ち着いた香りだったり…。れなぁのお好みは？ほんのり香らせたい♡ 桜フレグランスこの号が発売になる頃には、東京ではきっと桜が満開ですよね。桜の季節になると毎年必ず思い出すのは、私がまだ今のグループに入る前、坂道合同