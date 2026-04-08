チャットボットを友人や恋人のように扱ってパーソナルな会話をしたり心理療法(セラピー)に活用したりと、精神的な支えとしてAIが使われるケースが増加しています。しかし、AIとの会話にのめり込みすぎて、偏見を抱いたり自殺に関する情報を得たりと、重大なリスクがある可能性も指摘されています。チャットAI「Gemini」を運用するGoogleは、特に未成年者がGeminiとやり取りする際にメンタルヘルスをより良くサポートするための変更