ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は2026年、パーク開業25周年を迎えました。パークでは特別な装飾やパレードが行われるほか、園内で食べられるオリジナルフードにも25周年をお祝いする限定メニューが続々と登場しています。パークのあちこちで出会えるユニークな食べ歩きフードはもちろん、「スタジオ・スターズ・レストラン」では25周年を記念してメニューを完全リニューアル！ワンハンドフードから本格派メニューまで