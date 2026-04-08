サーティーワンとチュリトスがまさかのコラボ!?　25周年のUSJで絶対食べたい“本気パロ”食べ歩きフード＆レストランのリニューアルメニューを紹介

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は2026年、パーク開業25周年を迎えました。パークでは特別な装飾やパレードが行われるほか、園内で食べられるオリジナルフードにも25周年をお祝いする限定メニューが続々と登場しています。

パークのあちこちで出会えるユニークな食べ歩きフードはもちろん、「スタジオ・スターズ・レストラン」では25周年を記念してメニューを完全リニューアル！ ワンハンドフードから本格派メニューまで、おいしくて楽しい限定フードをご紹介します。

■アイスとポップコーンがチュリトスに?! 人気商品とのコラボメニューが目白押しの食べ歩きフード

食べ歩きフードには、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とのコラボメニューが登場。見た目もアイデアもパロディ全開の“本気パロ”メニューは必食です！

◇1.大人気アイスがチュリトスに！ 「サーティワン・チュリトス 〜ポッピングシャワー〜／サーティワン・チュリトス〜ラブポーションサーティワン〜」

ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴンでは、サーティーワンアイスクリームとコラボしたチュリトス「サーティワン・チュリトス 〜ポッピングシャワー〜 」、「サーティワン・チュリトス〜ラブポーションサーティワン〜」が登場。サーティーワンの大人気フレーバーをチュリトスで味わえる新感覚スイーツで、カラフルなビジュアルはSNS映えもばつぐんです！

◇2. まるでマヨネーズな見た目がかわいい「マヨマヨツナマヨコーンまん」

同じく、ユニバーサル・マーケット内のトローリー・トリートで販売されているのが「マヨマヨツナマヨコーンまん」。

中央にキューピーちゃんのマークがかわいらしく描かれた見た目はマヨネーズそのまま。中にはツナマヨコーンがたっぶり入っており、小腹満たしにもぴったりです！ ぜひ赤いキャップ部分からかぶりついてみて。

◇3. 食べ歩き王道メニューの最強タッグ。「キャラメルポップコーン!? チュリトス」

「キャラメルポップコーン!? チュリトス」は、大人気食べ歩きメニューのポップコーンとチュリトスが一度に食べられる欲張りスイーツ。チュリトスの先端にはポップコーンがぎっしりとついていて、サクサクのポップコーンとチュリトスのモチっと食感の組み合わせを楽しめます。

せっかくパークに来たからには、できるだけたくさんの種類のフードを食べたい！ というグルメ満喫女子にもおすすめ。スペース・ファンタジー・ザ・ライド近くのフードカートで販売されていますよ。

◇4. チキンじゃなくて、“まん”!? 「ターキーレッグ!? まん」

スモーキーな香りに心を奪われてしまうターキーレッグは、スパイシーな風味はそのまま、なんと “まん”生地に包まれて「ターキーレッグ!? まん」に変身。「キャラメルポップコーン!? チュリトス」と一緒にスペース・ファンタジー・ザ・ライド近くのフードカートで販売されています。ふかふかの生地で手を汚さずに食べられるのがうれしい！

◇5. 全長30cm超え！ ビッグすぎる「アルトバイエルン・ドッグ〜ミート・モンスター〜」

また、ユニバーサル・マーケット内ホットドッグカートで販売中の「アルトバイエルン・ドッグ〜ミート・モンスター〜」は全長約35cmと衝撃的な大きさにびっくり。

ソーセージ、ベーコンにゴロゴロ野菜がアクセントになっており、盛りだくさんのトッピングにスペシャルな満足感を味わうことができます。3〜4人でシェアしても十分すぎる圧倒的なボリュームは思い出に残ること間違いなしです！

■レストランも充実。「スタジオ・スターズ・レストラン」は“THE アメリカン”なメニューにフルリニューアル！

食べ歩きフードだけでなく、ゆったり味わえるレストランが充実しているのもUSJの魅力。中でもパーク開業当初から愛され続けてきた「スタジオ・スターズ・レストラン」では25周年のアニバーサリーイヤーを記念し、フルリニューアルしたメニューを提供しています。

「チキンレッグカレー・プレート」は大きなチキンレッグが主役の一皿。スパイシーなカレーにはレッドキャベツやキャロットラペがトッピングされており、本格的なターメリックライスと合わせて味変しながら楽しむことができます。

「BBQ ポークリブ＆フライドチキン・プレート」はバックリブ＆ポークリブの2種類のBBQポークと、フライドチキンを楽しめるワイルドなプレート。食べ応えばつぐんの大きなお肉に、アメリカンな気分が高まります。

他にも超大型ステーキをメインに、ビッグサイズのオニオンリングやポテトが盛られた25周年スペシャルプレートなど、見ても食べてもワクワクが止まらないメニューが勢ぞろい。ぜひアメリカンダイナーの雰囲気を味わってみてくださいね。

■25周年記念フードを動画でチェック

25周年記念食べ歩きフードは動画でも紹介しています。ぜひあわせてチェックしてみてください！

■開催概要

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”」

開催期間：2026年3月4日（水）〜 2027年3月30日（火）

※開催期間が変更になる場合があります

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります。

※最新の情報は公式サイトをご確認ください。

（マイナビウーマン編集部）