塩多雅矢さん推奨…ボールの“抜け”を防ぐリリース習得ドリル少年野球で「送球が安定しない」「ボールが抜けてしまう」といった悩みを抱える選手は少なくない。原因の1つとして、リリースのイメージと実際の動きにズレがあることが挙げられる。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、リリース時の指先の動きに着目し、感覚を養うドリルを推奨している。塩多さんによると、ボールをリリー